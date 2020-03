OPTIMISTICKÁ / denník korona vírusu 5

Matka musí byť optimistická. Optimizmus je vraj evolučne nevyhnutný. A ak ho človek nemá geneticky, dá sa naučiť!

Piatok 20.3. / desiaty korona deň

7:00

Je to desať dní, odkedy nám zavreli školu a my sme sa zavreli doma. Ostatné dnešné čísla z korona správ sú ďaleko horšie. Napriek tomu som si povedala, že dnes budem optimistická. Oznamujem svoje rozhodnutie rodine. Nikto ma nepočúva, ale to ma neodradí. Som matka, musím.

10:00

Čítam si o nástupe novej vlády do parlamentu. Stále som optimistická. Syn chce vedieť, čo to presne je, ten optimizmus. Vysvetľujem mu, že je to v podstate viera v dobré konce. Syn teda tiež chce byť optimista. Pýtam sa ho, prečo? Syn chce veriť, že výsledky, ktoré natipoval v rovniciach so znakmi nerovnosti, budú mať dobrý koniec. Nútim ho tie výsledky prerátať.

10:30

Dcéra je dobre naladená, sľúbila som jej, že si môže zjesť lentilky z úlohy o dúhe. Lentilky sa rozmočia, strácajú farbu. Dcéra je veľmi nespokojná a veľmi nahlas to prejavuje. Radšej zatváram okno. Presviedčam ju, že lentilky budú chutiť aj rozmočené. O optimizme nechce ani počuť, chce nové lentilky. Nemáme.

11:30

V snahe pracovať som zabudla na karé v rúre. Môj milý muž vyhlási, že sa to rozhodne nebude dať jesť. Nenechám sa zlomiť! Odrezávam z karé použiteľné kúsky. Nie je ich priveľa.

14:00

Pri vynášaní bioodpadu rozmýšľam o novej vláde. Tí muži tiež veľmi chceli pôsobiť optimisticky. Mne to dáva dosť zabrať. Chcem veriť, že ich optimizmus má menej rozvyklané kolená. Suseda nikde nevidím. Škoda! Rada by som počula jeho názor!

18:00

Založili sme na záhrade oheň. Chcela som melancholicky hľadieť do plameňov a myslieť na dobré konce. Dcére sa pripálila špekačka, reve. O pol minúty už reve aj syn, lebo mu dcéra pichla ražňom do ruky. Kým som sa vrátila s všehojivým krémom, jedno z detí prevrhlo mužove pivo. Odmietajú priznať, ktoré to bolo. Vtip o poloplnej a poloprádznej fľaši na muža vôbec nezaberá.

22:30

Som z celého týždňa úplne vyčerpaná, pracovať už nevládzem. Matky sú dokázateľne multifunkčné, ale má to svoje hranice. Efektívny home office počas vírusu s dvomi deťmi. Haha! Niekto musel byť naozaj obrovský optimista, keď toto videl ružovo! Pozorujem hviezdy. Je ticho. Myslím na premiéra, či už spí. Toho bývalého. Rozmýšľam, či aj on bol optimista. Predstavujem si, aký asi má vankúš. Zakazujem si to predstavovať, je to úplná blbosť.

22:37

Určite nie je kvetovaný. Neviem si ho predstaviť, ako plače do kvetovaného vankúša. Rozhodujem sa, že budem svoj optimizmus trénovať. Zdá sa mi, že geneticky ho mám primálo.