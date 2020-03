MAGICKÉ ŽENY /denník korona vírusu 7

Dnes sa budím s pocitom, že mám všetkého plné zuby. Nechcem o korona víruse počuť už ani jednu vetu. Nenávidím ho. Je hnusný, neľútostný a my to nezvládneme.

Utorok 24.3. / štrnásty korona deň

9:00

Aj tak som si pozrela správy. Pri raňajkách šetrne vysvetľujem synovi, prečo v Španielsku už nemôžu zachraňovať úplne každého. Záleží na veku, hovorím mu. Syn sa na mňa na chvíľu zapozerá, mám pocit, že sa rozplače. Načo som mu to hovorila! “Mama a keby to bolo u nás, teba ešte zachránia?” opýta sa a hodí sa mi okolo krku. Úbohé dieťa. Úbohí ľudia v Španielsku! Odporný vírus!

10:00

Nasrdená sedím za počítačom. Moja pochmúrna nálada sa lepí na všetko naokolo. Dcéra na mňa bojazlivo pozerá spoza rohu. Jedným okom. Periférne ju vnímam, ale nie som schopná byť milá, nevládzem. Pri pití čaju rozbijem ružičkovú podšálku, ktorú som mala naozaj veľmi veľmi rada. Dcére tvrdím, že za to môže ona, lebo ma rušila. Som hnusná!

11:00

Hrubým perom označujem synovi chyby v zošite z vlastivedy. Urobím mu tam dieru, tak veľmi ďobem do papiera. Dvanásť chýb!!! Keby bol syn menší a zmestil by sa, tak sa schová pod stôl. Metaforicky tam zaliezol. Srším nepokoj, neradosť, nepodporu. Hnusný vírus.

12:00

Namiesto práce zisťujem, že ošetrovné, ktoré štát matkám živnostníčkam zaplatí za 14 dní starostlivosti o maloleté dieťa v školskej karanténe bude …. 127,40 eur! Aspoň raz sa za tento mizerný deň zabavím. Haha! Huhu! Ďakujem! Hnusná sociálna poisťovňa!

14:00

Pohádam sa s mužom. Na ňom sa všetka tá zlosť dá vyvŕšiť najlepšie. Muž ujde, hoci ja sa ešte chcem hádať!

14:15

Všetci sa ma boja. Zaliezla som za záhradný domček, jediné miesto, kde ma nie je z domu vidieť a ani ja nikoho nevidím. Som v mikronkaranténe! Chce sa mi zo všetkého revať, ale som taká nasrdená, že ani to nedokážem. Debilný vírus, aký krásny život sme mali bez teba!

17:00

Nevládzem. Musím byť budička, roztlieskavačka, chodiaci Google, vedúca školskej jedálne, upokojovačka, pritulovačka, obslužná posila umývačky, práčka pri všetkých teplotách, šička zvieratiek podľa návodov v japončine, rozčesávačka zamuchlaných vlasov, žehlička Kilimandžár prádla, vystríhačka pred zubným kazom, lovkyňa špinavých ponožiek, inšpirátor domácich prác, šampiónka nevyhrávania v pexese, majsterka kreslenia kvetov, počúvačka štebotania a jačania, dezinfikátorka a deratizérka, vyberačka triesok, upozorňovateľka na krásy prírody, nekonečná obdivovateľka, posielačka do postele a úžasná uspávačka. Musím byť šírička dobrej nálady v dobe paniky. Musím byť šamanka a magická žena! Všetky musíme!

17:05

Mám taký návrh pre našu vládu. Čo keby v plnej miere nahradila všetku ušlú mzdu a honoráre všetkých druhov všetkým matkám, ktoré sú v školských karanténach a láskavo sa starajú o svoje rodiny? Matky by mohli prestať predstierať, že v tejto situácii môžu zo svojich domovov pracovať a boli by naplno budičky, roztlieskavačky atakďalej až po magické ženy, ktoré nedovolia, aby ich rodinné bunky rozložil nepokoj? Alebo čo keby všetkým matkám dala vláda za túto prácu k ušlej mzde a honorárom ešte aj famóznu odmenu? Ktorému rúškom maskovanému vládnemu mužovi o tom mám napísať? Je to geniálny a pre blaho spoločnosti kľúčový ekonomický plán!

22:31

Menštruačný kalendár mi oznámil aktuálny stav. PMS. Neskoro, svet je čoraz temnejší.

22:37

Dala som si čokoládu, aj keď už mám umyté zuby. Cukor sa mi rozlieva do žíl. Oriešky a kandinzované ovocie ostávajú v zuboch. Krása. Bude to dobré! Ale návrh maskovaným vládnym mužom pošlem, by to konečne fér.